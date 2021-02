Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

sole24ore : Coronavirus, svolta vaccini: il governo chiama l’industria per produrre in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - Corriere : Così si muove l’epidemia in Italia: tutti i dati regione per regione - giornaleradiofm : Covid,nuovo balzo positivi con oltre 340 mila test,318 morti: (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nuovo balzo dei test risultat… - Ultron65 : RT @Emergenza24: [24.02-18:10] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiornamen… -