Coronavirus, il Ministro Speranza al Senato: “Non si possono allentare le misure. Prossimo Dpcm e il capitolo ristori…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardiaSono queste le parole che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riferito al Senato in occasione delle comunicazioni sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Di seguito i passaggi salienti dell'intervento in fase di comunicazione al Senato.CODICE RT VERSO IL SUPERAMENTO DI SOGLIA 1 - "È fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza - ha precisato Speranza - Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l'Rt medio è 0.99, secondo l'ultimo rilevamento. Quindi l'Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare ledi contrasto, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardiaSono queste le parole che ildella Salute, Roberto, ha riferito alin occasione delle comunicazioni sulle nuoveper il contrasto alla pandemia da Covid-19. Di seguito i passaggi salienti dell'intervento in fase di comunicazione al.CODICE RT VERSO IL SUPERAMENTO DI SOGLIA 1 - "È fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza - ha precisato- Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l'Rt medio è 0.99, secondo l'ultimo rilevamento. Quindi l'Rt si avvia con leattualmente in vigore a superare ...

