Coronavirus del 24 febbraio: nuovo aumento dei casi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.424 nuovi contagi di Coronavirus, in aumento rispetto ai 13.314 di ieri, per un totale di casi dall’inizio dell’epidemia che sale a 2.848.564. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute di mercoledì 24 febbraio. I decessi nelle ultime 24 ore sono 318 (ieri 356), per un totale di 96.666. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – sia molecolari che antigenici – sono 340.247 (ieri 303.850) in più rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è del 4,8% (ieri era 4,4%). Le persone attualmente positive in Italia sono 389.433, (ieri 387.948) 1.485 in più rispetto ad ieri. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 14.599, per un totale di 2.362.465. Continua a crescere la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.424 nuovi contagi di, inrispetto ai 13.314 di ieri, per un totale didall’inizio dell’epidemia che sale a 2.848.564. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute di mercoledì 24. I decessi nelle ultime 24 ore sono 318 (ieri 356), per un totale di 96.666. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – sia molecolari che antigenici – sono 340.247 (ieri 303.850) in più rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è del 4,8% (ieri era 4,4%). Le persone attualmente positive in Italia sono 389.433, (ieri 387.948) 1.485 in più rispetto ad ieri. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 14.599, per un totale di 2.362.465. Continua a crescere la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei ...

DPCgov : ??#Coronavirus: trasferiti i primi 8 pazienti dal Molise verso ospedali di altre regioni. Attivata la CROSS, la cent… - RegLombardia : #Covid19 ?? Ordinanza regionale n. 705 del 23 febbraio 2021 Per poter contenere specifici cluster epidemiologici, da… - repubblica : Brescia e la terza ondata del Covid, in piazza della Loggia l'ultimo 'pirlo' è amaro: 'Giusto chiudere ma così no':… - SassiLive : +++MINI-LOCKDOWN A MONTESCAGLIOSO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL SINDACO ZITO IN VIGORE DAL 25 FEBBRAIO… - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #23febbraio. #SaluteLazio -