Coronavirus | Cecina zona rossa per una settimana

repubblica : Coronavirus, varianti inglese e brasiliana: mini zone rosse in Toscana, la prima è Cecina: Venerdì ne saranno decis… - infoitinterno : Coronavirus, salgono a 51 i casi nella Rsa Iacopini di Cecina: l'Asl subentra nella gestione della struttura - infoitinterno : Coronavirus, Cecina zona rossa da giovedì 25 febbraio. Lippi: 'Serve una maggiore attenzione alle regole' - infoitinterno : Coronavirus, salgono a 16 i casi di variante inglese nella Rsa Iacopini di Cecina. L'Asl: 'I positivi sono in buone… - infoitinterno : Coronavirus, varianti inglese e brasiliana: mini zone rosse in Toscana, la prima è Cecina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cecina

... i collaboratori scolastici ed alcuni genitori di bambini), sentite la Regione e l'azienda sanitaria, abbiamo concordato il passaggio dia zona rossa per almeno una settimana". " Un modo per ......evidenziato altri quattro casi di variante sudafricana delche si aggiungono ai 96 casi di variante inglese. In zona rossa finisce da domani - per una settimana - il comune di. In ...Ma sono tanti i Comuni toscani dove per qualche giorno si vede un aumento dei casi dovuto a dei focolai Al ministero gli hanno detto che è necessario intervenire sulle zone dove circola la brasiliana, ...L'ordinanza ha infatti lo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus Covid tra la popolazione scolastica in ambito locale, nelle more dei necessari tracciamenti e verifiche da parte della c ...