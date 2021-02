Coronavirus, buone notizie dagli Usa: «Forte protezione del vaccino Johnson & Johnson». Singapore apre al passaporto vaccinale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) USA EPA/NIC BOTHMA Un operatore sanitario in Sudafrica con una dose di vaccino Johnson and Johnson a Cape Town, Sudafrica, 17 febbraio 2021. L’annuncio della Food and Drug Administration Una protezione Forte contro il Coronavirus e la capacità di ridurre il contagio dalle persone vaccinate. Questo è quanto afferma la Food and Drug Administration in merito al vaccino anti-Covid della Johnson&Johnson. La nuova analisi sul siero monodose è stata diffusa online e rilanciata sui media statunitensi. Il vaccino ha il 72% di efficacia negli Usa e il 64% in Sudafrica in caso di infezioni di media gravità. Le percentuali salgono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) USA EPA/NIC BOTHMA Un operatore sanitario in Sudafrica con una dose dianda Cape Town, Sudafrica, 17 febbraio 2021. L’annuncio della Food and Drug Administration Unacontro ile la capacità di ridurre il contagio dalle persone vaccinate. Questo è quanto afferma la Food and Drug Administration in merito alanti-Covid della. La nuova analisi sul siero monodose è stata diffusa online e rilanciata sui media statunitensi. Ilha il 72% di efficacia negli Usa e il 64% in Sudafrica in caso di infezioni di media gravità. Le percentuali salgono ...

