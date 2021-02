Coronavirus | approvato il farmaco dell' azienda Johnson & Johnson

3456rrr : @agorarai dedicato alla Lorenzin Coronavirus, lo Spallanzani promuove il vaccino russo Sputnik: 'Efficace, va approvato' - marino29b : RT @MaraiaGeneroso1: La #CameraDeiDeputati ha approvato un mio Ordine del Giorno con il quale si chiede l'assunzione a tempo indeterminato… - Rodica17957578 : RT @MaraiaGeneroso1: La #CameraDeiDeputati ha approvato un mio Ordine del Giorno con il quale si chiede l'assunzione a tempo indeterminato… - RobertoZetti : RT @MaraiaGeneroso1: La #CameraDeiDeputati ha approvato un mio Ordine del Giorno con il quale si chiede l'assunzione a tempo indeterminato… - divorex82 : RT @MaraiaGeneroso1: La #CameraDeiDeputati ha approvato un mio Ordine del Giorno con il quale si chiede l'assunzione a tempo indeterminato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus approvato

ForlìToday

... per esempio nel 2015 questo ministero haun'importante legge di transizione che se fosse ... Per sbarazzarci delabbiamo bisogno di un coordinamento infallibile tra tutti gli Stati,......all'unanimità, con cui si chiede al Governo centrale di attivarsi nei confronti della ...il danno economico sulla nostra regione causati dalle restrizioni imposte per l'emergenza...Tra le misure per limitare i contagi delle nuove varianti del virus ci sono l’istituzione di zone arancioni rafforzate e zone rosse localizzate ...Il Bonus vacanze è stato approvato anche per il 2021. Va però segnalato che deve ancora superare il secondo step, che corrisponde alla decisione del Senato. Ideale per i nuclei familiari, tale agevola ...