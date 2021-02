Coronavirus, 318 morti in 24 ore. 11 nuovi pazienti in terapia intensiva, calano i ricoveri negli ospedali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino del 24 febbraio Oggi 24 febbraio sono +16.424 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +13.314 di ieri. I contagi sono complessivamente 2.848.564, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime sono 318, ieri 356 per un totale di 96.666 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 389.433 (ieri 387.948, +1.485) mentre le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.310), Campania (+2.185) e Piemonte (+1.453). La situazione negli ospedali italiani I ricoverati negli ospedali sono 18.217 (ieri 18.295, -78) mentre in terapia intensiva i pazienti sono 2.157 contro i 2.146 di ieri (+11). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 178 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino del 24 febbraio Oggi 24 febbraio sono +16.424 i casi diin tutta Italia contro i +13.314 di ieri. I contagi sono complessivamente 2.848.564, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime sono 318, ieri 356 per un totale di 96.666 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 389.433 (ieri 387.948, +1.485) mentre le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.310), Campania (+2.185) e Piemonte (+1.453). La situazioneitaliani I ricoveratisono 18.217 (ieri 18.295, -78) mentre insono 2.157 contro i 2.146 di ieri (+11). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 178 ...

