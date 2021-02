Coronavirus, 16.424 nuovi casi e 318 decessi in 24 ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus. I nuovi positivi salgono a 16.424 (ieri erano stati 13.314) a fronte di 340.247 tamponi, con l’indice di positività che si alza attestandosi al 4,8%. Flessione dei decessi, 318 contro i 356 del giorno precedente.I guariti sono 14.599, mentre gli attuali positivi tornano dopo settimane a crescere: +1.485, con un totale complessivo pari a 389.433. Si allenta leggermente la pressione sugli ospedali, 18.217 i ricoverati nei reparti ordinari (-78) mentre si evidenzia un leggero incremento nelle terapie intensive, dove si trovano attualmente 2.157 degenti (+11) con 178 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 360.059. La regione con il numero più alto di nuovi positivi è la Lombardia (3.310), a seguire Campania (2.185) e Piemonte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagi da. Ipositivi salgono a 16.424 (ieri erano stati 13.314) a fronte di 340.247 tamponi, con l’indice di positività che si alza attestandosi al 4,8%. Flessione dei, 318 contro i 356 del giorno precedente.I guariti sono 14.599, mentre gli attuali positivi tornano dopo settimane a crescere: +1.485, con un totale complessivo pari a 389.433. Si allenta leggermente la pressione sugli ospedali, 18.217 i ricoverati nei reparti ordinari (-78) mentre si evidenzia un leggero incremento nelle terapie intensive, dove si trovano attualmente 2.157 degenti (+11) con 178ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 360.059. La regione con il numero più alto dipositivi è la Lombardia (3.310), a seguire Campania (2.185) e Piemonte ...

