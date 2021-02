Coronavirus | 16 424 nuovi casi con 340 247 test Morti in 318 | salgono le terapie intensive

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rintracciati 16.424di infezione da Sars-Cov-2 con 340.247 tamponi effettuati, di cui 158.799antigenici rapidi. Numeri che comportano un aumento del tasso di incidenza, dal 4,3 al 4,8 per cento. Isono 318. Mentre rallentano i ricoveri (-78) in area medica, il bollettino riporta un nuovo aumento del saldo nelle(+11) a fronte di 178 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

