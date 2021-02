Corona virus: Italia, 389433 attualmente positivi a test (+1485 in un giorno) con 96666 decessi (318) e 2362465 guariti (14599). Totale di 2848564 casi (16424) Dati della protezione civile: effettuati 340247 tamponi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 389433 attualmente positivi a test (+1485 in un giorno) con 96666 decessi (318) e 2362465 guariti (14599). Totale di 2848564 casi (16424) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 340247 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(318) e).di) proviene da Noi Notizie..

