Coppa Italia VPG, tutti i risultati dei trentaduesimi di finale: il tabellone completo

Spazio alla Coppa Italia nel martedì della VPG, in attesa del turno di campionato odierno (con il big match di serie B in programma alle 22:45 tra King Hammers e Dragons Power). LEGGI ANCHE => Serie A VPG, doppio passo falso del Bordellona: 0-0 contro Hsl Esports e una sconfitta Sono andati in scena ieri sera i trentaduesimi di finale, con alcuni match particolarmente spettacolari – come quello tra Mai dire gol e Red galacticos e Nerd soldiers– Virtus puma (due 4-3). Da segnalare come la vittoria dei Mai dire gol è particolarmente importante perché avviene contro una squadra di categoria superiore, come la vittoria (stesso risultato ma dal dischetto) dei Believers contro le Mangueste: i Believers – facendo fede al proprio nome – possono credere al sogno.

