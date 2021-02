Conversione alla carne sintetica | sogno di un filantropo miliardario o futuro inevitabile?

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo essere stato protagonista involontario per tutto il 2020 dei gruppi complottisti QAnon-friendly, tra microchip sottopelle e business dei vaccini, oggi il magnate Bill Gates è tornato una figura di primo piano anche nel dibattito pubblico ordinario. Questo per l’uscita del suo nuovo libro, How to Avoid a Climate Disaster, che gli sta garantendo una sovraesposizione mediatica, con ospitate in tv e interviste dove lanciare il suo messaggio sull’urgenza della tutela del pianeta. Il fondatore di Microsoft sottolinea che “il clima è come una vasca da bagno che si sta lentamente riempiendo d’acqua. Anche se rallentiamo il flusso d’acqua fino a farlo diventare uno sgocciolio, la vasca finirà per riempirsi e l’acqua si riverserà sul pavimento”. Perché ciò non avvenga, occorre fare in fretta e Gates snocciola tutta una serie di comportamenti che istituzioni politiche, imprese e comuni ...