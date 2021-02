Contrordine | il segreto dell’Atalanta è la marcatura a uomo | “Facciamo giocare male gli avversari”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre tutti i giornali spagnoli introducono la sfida tra Atalanta e Real Madrid concentrandosi sulla narrazione prevalente – e impossibile da smentire – quella sul bel gioco d’attacco di Gasperini, El Pais pubblica un’intervista a Romero, il centrale che domenica ha anche segnato un gol al Napoli. Il quale tra le altre cose parla di tattica, e svela un’altra visione delle cose: “Ilè fargli”. Grazie ad un concetto un po’ passato e per questo incredibilmente attuale: la. A tutto campo, senza mezze misure. Gasperini dice che per difendere bene serve ordine, linee equilibrate e simmetria, ma per attaccare serve disordine. “Non è che ci ‘disordiniamo’, ma cerchiamo sempre di ottenere la superiorità con il ...

