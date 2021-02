Consorzio Asi, Pignetti denuncia intimidazioni: “Monitorati i miei spostamenti” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Presidente del Consorzio ASI di Caserta, Raffaela Pignetti, ha reso noto di aver presentata denuncia alle Autorità inquirenti in quanto “negli ultimi mesi è stata oggetto di anomali episodi di monitoraggio e controllo delle proprie attività e dei propri spostamenti da parte di ignoti”. “Le gravi e riscontrate condotte, intensificatesi negli ultimi mesi – si legge in una nota -, hanno alimentato il timore per l’incolumità personale della presidente”. “Ho provveduto immediatamente a dare informazione alle Autorità competenti, di cui ho piena fiducia – scrive la Presidente del Consorzio ASI di Caserta – , affinché vengano definitivamente accertate le responsabilità di queste non più tollerabili pressioni e condotte intimidatorie”. Di quanto accaduto è stata data ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Presidente delASI di Caserta, Raffaela, ha reso noto di aver presentataalle Autorità inquirenti in quanto “negli ultimi mesi è stata oggetto di anomali episodi di monitoraggio e controllo delle proprie attività e dei proprida parte di ignoti”. “Le gravi e riscontrate condotte, intensificatesi negli ultimi mesi – si legge in una nota -, hanno alimentato il timore per l’incolumità personale della presidente”. “Ho provveduto immediatamente a dare informazione alle Autorità competenti, di cui ho piena fiducia – scrive la Presidente delASI di Caserta – , affinché vengano definitivamente accertate le responsabilità di queste non più tollerabili pressioni e condotte intimidatorie”. Di quanto accaduto è stata data ...

