Conferenza stampa Martinez: «Napoli? Ribatteremo colpo su colpo» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Granada, Diego Martinez, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League: le sue dichiarazioni Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli. CONTRO IL Napoli – «Loro sono una grande squadra ma dobbiamo incanalare le nostre emozioni in modo positivo. Arrivare qui è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci. Domani spero che tutti i nostri tifosi indossino la nostra maglia e ci sostengano davanti al televisore. Quindi noi dobbiamo cercare di vincere e cercare di controbattere a quello che farà il Napoli. Bisogna dimenticare il risultato dell’andata, rispondendo colpo su colpo per portare a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Granada, Diego, ha parlato alla vigilia della gara contro ilin Europa League: le sue dichiarazioni Diego, allenatore del Granada, ha parlato alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il. CONTRO IL– «Loro sono una grande squadra ma dobbiamo incanalare le nostre emozioni in modo positivo. Arrivare qui è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci. Domani spero che tutti i nostri tifosi indossino la nostra maglia e ci sostengano davanti al televisore. Quindi noi dobbiamo cercare di vincere e cercare di controbattere a quello che farà il. Bisogna dimenticare il risultato dell’andata, rispondendosuper portare a ...

