Conferenza stampa Machis: «Domani evento storico contro il Napoli»

Darwin Machis, attaccante del Granada ed ex Udinese, ha parlato in Conferenza stampa verso la gara contro il Napoli: le sue parole Darwin Machis, attaccante del Granada, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League.

contro IL Napoli – «In questi anni siamo cresciuti molto, per noi è un evento storico. Ci siamo impegnati tantissimo per arrivare a questo punto, credo che dobbiamo lavorare ancora per crescere tanto. Siamo molto contenti delle due reti segnate all'andata. Sappiamo di partire con un risultato favorevole, ma tutto può succedere. Domani abbiamo una nuova opportunità per dimostrare ...

