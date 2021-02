Confcommercio Lazio: somministrare vaccino anche a imprese e turismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – “Gentile presidente Zingaretti, le scrivo a nome dell’intero Sistema di Confcommercio imprese per l’Italia Lazio – Confederazione delle imprese, delle Attivita’ Professionali e del Lavoro Autonomo, che ho l’onore di rappresentare. Mi faccio portavoce e invito lei e l’assessore della Sanita’ D’Amato, coinvolgendo anche gli Organi di Governo Centrale competenti, a riflettere sul mancato coinvolgimento dei settori che rappresentiamo nel nuovo piano della campagna di vaccinazione anti Covid-19, definito dal Ministero della Salute.” “E’ necessario, per poter contrastare la diffusione dell’epidemia, e per la definitiva ripartenza in sicurezza delle attivita’ dell’intero comparto che noi rappresentiamo, sottoporre a vaccinazione anche le nostre imprese e i nostri ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – “Gentile presidente Zingaretti, le scrivo a nome dell’intero Sistema diper l’Italia– Confederazione delle, delle Attivita’ Professionali e del Lavoro Autonomo, che ho l’onore di rappresentare. Mi faccio portavoce e invito lei e l’assessore della Sanita’ D’Amato, coinvolgendogli Organi di Governo Centrale competenti, a riflettere sul mancato coinvolgimento dei settori che rappresentiamo nel nuovo piano della campagna di vaccinazione anti Covid-19, definito dal Ministero della Salute.” “E’ necessario, per poter contrastare la diffusione dell’epidemia, e per la definitiva ripartenza in sicurezza delle attivita’ dell’intero comparto che noi rappresentiamo, sottoporre a vaccinazionele nostree i nostri ...

