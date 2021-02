Concorso Infermieri pediatrici: 52 posti per il Gaslini di Genova. Requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 è stato indetto un Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 52 posti da Infermiere pediatrico a tempo indeterminato. Inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, il Concorso Infermieri pediatrici prevede l’assunzione di queste figure professionali presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Al Concorso in questione è applicata una riserva di 15 posti per i volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata, di durata di cinque anni, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D. Lgs. n. 215/01 e ss.mm.ii. Vediamo di seguito quali sono i Requisiti per la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 è stato indetto un, per titoli ed esami, per la copertura di 52da Infermiere pediatrico a tempo indeterminato. Inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, ilprevede l’assunzione di queste figure professionali presso l’Istituto Gianninadi. Alin questione è applicata una riserva di 15per i volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata, di durata di cinque anni, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D. Lgs. n. 215/01 e ss.mm.ii. Vediamo di seguito quali sono iper la ...

