Commisso | “Sarri alla Fiorentina? Sono infuriato | sono solo fake news”

100x100Napoli : Commisso smentisce i contatti con Sarri: “Una patacca” - cmdotcom : #Fiorentina, #Commisso: 'Programmo con soldi veri. Sostegno a #Prandelli, non deciderò solo in base alla classifica… - sfvofficial : RT @AleCat_91: Commisso ha definito 'patacca' la notizia della cena con Sarri. Cosa dicono i giornalisti che ieri hanno riportato la notizi… - AleCat_91 : Commisso ha definito 'patacca' la notizia della cena con Sarri. Cosa dicono i giornalisti che ieri hanno riportato… - sportli26181512 : Fiorentina, Commisso: 'Sarri? Sono saltato sulla sedia. Sto programmando con soldi veri e investimenti': Rocco Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Sarri

Commenta per primo Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione: PROGRAMMAZIONE - 'In un anno ho ...- 'Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato ...Il presidente della Fiorentina Roccoha commentato la notizia di un contatto fra la dirigenza viola e Maurizio ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un’intervista rilasciata a QS-La Nazione ha smentito categoricamente i contatti con l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. “Sono saltato sulla sedi ...ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI Ore 9.33 – Più chiari di così – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista ... di un contatto con Maurizio Sarri: «Sono saltato sulla sedia.