Commisso: «In Italia vige il pensiero unico tra le testate sportive, mai una critica tra di loro» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista a al QS-La Nazione. Si lamenta del fatto che i fiorentini non riconoscono quanto si stia impegnando il club, come la squadra. «Ma lo sanno cosa ha significato per noi il Covid? Uno tsunami. La Fiorentina nei ricavi è scesa alla quota di 1 anni fa. Così in due anni per tenere in piedi la struttura abbiamo dovuto spendere cash fra i 60 e i 70 milioni». Commisso si dice infuriato per questo. «E non dovrei? In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti». Su Sarri e il presunto incontro con la dirigenza viola, smentito già ieri dal club: «Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato sulla sedia per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha rilasciato un’intervista a al QS-La Nazione. Si lamenta del fatto che i fiorentini non riconoscono quanto si stia impegnando il club, come la squadra. «Ma lo sanno cosa ha significato per noi il Covid? Uno tsunami. La Fiorentina nei ricavi è scesa alla quota di 1 anni fa. Così in due anni per tenere in piedi la struttura abbiamo dovuto spendere cash fra i 60 e i 70 milioni».si dice infuriato per questo. «E non dovrei? In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti». Su Sarri e il presunto incontro con la dirigenza viola, smentito già ieri dal club: «Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato sulla sedia per ...

napolista : Commisso: «In Italia vige il pensiero unico tra le testate sportive, mai una critica tra di loro» A La Nazione: «H… - violanews : Pradè, futuro rebus. Ma quando Commisso tornerà in Italia... - - Fantacalcio : Fiorentina, Commisso: 'False notizie su Sarri, Prandelli ha il mio sostegno' - LuigiLiccardo6 : RT @Marcello_Fsc: #Sarri: Mille e più ipotesi, ma chi dice che la #Fiorentina non può appagarlo si sbaglia. #Commisso è uno che è venuto in… - diego_tvl : @Marcello_Fsc Quanto tempo dobbiamo dare anche a Commisso per dire finalmente che in Italia è difficile investire s… -