Commisso: "Da Chiesa messaggi d'amore alla Juve. Mai fatto alla Fiorentina" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente viola è tornato a parlare del trasferimento dell'esterno alla Juventus , avvenuto la scorsa estate, al quotidiano La Nazione. Commisso: "Chiesa la mia più grande delusione" Federico ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente viola è tornato a parlare del trasferimento dell'esternontus , avvenuto la scorsa estate, al quotidiano La Nazione.: "la mia più grande delusione" Federico ...

GoalItalia : Commisso tuona contro Chiesa: 'Manda messaggi d'amore alla Juve, qui non lo ha mai fatto' ?? - GirasoleM : RT @TUTTOJUVE_COM: Commisso: 'Chiesa la mia più grande delusione. Ogni giorno manda messaggi d'amore alla Juve, alla Fiorentina invece...'… - AleGobbo87 : RT @GoalItalia: Commisso tuona contro Chiesa: 'Manda messaggi d'amore alla Juve, qui non lo ha mai fatto' ?? - IRebell05 : RT @GoalItalia: Commisso tuona contro Chiesa: 'Manda messaggi d'amore alla Juve, qui non lo ha mai fatto' ?? - FabioG3 : RT @dr91j: Vedere Commisso schiumare invidia perché il nostro Federico Chiesa ama la Juve dà una soddisfazione senza limiti ???? -