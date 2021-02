Commisso: “Chiesa mi ha deluso, qui non ha mai mandato messaggi d’amore. Sarri? Una patacca totale” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rocco Commisso intervistato da La Nazione, ha rilasciato dichiarazioni veraci, schiette, un pò come la sua personalità senza peli sulla lingua. Partendo dalle notizie in merito ad un cambio di panchina con Sarri: “Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e Sarri, sono saltato sulla sedia. Una notizia falsa, una patacca totale. Barone e Pradè erano in tutt’altri posti, bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzatrice”. Infine ecco la sua delusione più grande ovvero Federico Chiesa: “Federico ogni giorno manda messaggi d’amore alla Juve. Non ricordo lo abbia mai fatto quando stava con noi alla Fiorentina”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roccointervistato da La Nazione, ha rilasciato dichiarazioni veraci, schiette, un pò come la sua personalità senza peli sulla lingua. Partendo dalle notizie in merito ad un cambio di panchina con: “Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e, sono saltato sulla sedia. Una notizia falsa, una. Barone e Pradè erano in tutt’altri posti, bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzatrice”. Infine ecco la sua delusione più grande ovvero Federico: “Federico ogni giorno mandaalla Juve. Non ricordo lo abbia mai fatto quando stava con noi alla Fiorentina”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

