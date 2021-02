Come sta Tiger Woods? Cosa si è fatto e le condizioni dopo l’incidente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) dopo lo spavento arrivano le buone notizie per quanto concerne le condizioni di salute di Tiger Woods. Il golfista statunitense è stato vittima di un terribile incidente stradale riportando fratture scomposte a tibia e perone della gamba festa. I medici che hanno preso in cura il campione hanno dovuto inserire una placca nella tibia, vita e perni nella caviglia. Fortunatamente i danni agli arti inferiori non destano troppe preoccupazioni. Di certo per chi spera di rivederlo in campo nei prossimi mesi sarà costretto ad attendere ma Woods è cosciente e ha iniziato già la fase di recupero. Sarà un percorso lungo e tortuoso quello della riabilitazione ma di certo le conseguenze per lui sarebbero potute essere molto peggiori. L’auto sulla quale viaggiava il golfista, infatti, si è schiantata contro uno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)lo spavento arrivano le buone notizie per quanto concerne ledi salute di. Il golfista statunitense è stato vittima di un terribile incidente stradale riportando fratture scomposte a tibia e perone della gamba festa. I medici che hanno preso in cura il campione hanno dovuto inserire una placca nella tibia, vita e perni nella caviglia. Fortunatamente i danni agli arti inferiori non destano troppe preoccupazioni. Di certo per chi spera di rivederlo in campo nei prossimi mesi sarà costretto ad attendere maè cosciente e ha iniziato già la fase di recupero. Sarà un percorso lungo e tortuoso quello della riabilitazione ma di certo le conseguenze per lui sarebbero potute essere molto peggiori. L’auto sulla quale viaggiava il golfista, infatti, si è schiantata contro uno ...

borghi_claudio : @Secipenso Ancora con 'sta cosa? Non sono cariche incompatibili, i consigli comunali si fanno di lunedì quando non… - forumJuventus : [GdS] Come sta Morata? Quando torna Dybala? Juve, il borsino delle punte. In vista del tour de force decisivo per l… - mtvitalia : Momenti che non possiamo dimenticare: quando i BTS hanno vinto Best Pop ai #VMA ?? #MTVUnplugged BTS sta arrivando… - SaraSan73652187 : RT @mtvitalia: Momenti che non possiamo dimenticare: quando i BTS hanno vinto Best Pop ai #VMA ?? #MTVUnplugged BTS sta arrivando ?? #BTSon… - 13HyunsukChoi : RT @Treasure_italia: Jjajajan!!!?? Sono Junkyu!!! Come sta andando la vostra giornata!?? Anche se da qualche parte potrebbe essere notte e d… -