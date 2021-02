Come difendersi sul lavoro se si è accusati ingiustamente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno dei motivi per cui è ammesso il licenziamento per giusta causa è l’assenteismo del dipendente. La mancata presenza del dipendente può essere determinata da motivi familiari, personali e sociali e le cause sono tutte previste e regolamentate dalla legge. Il problema sorge quando una falsa dichiarazione del lavoratore nasconde in realtà motivazioni che il datore di lavoro non può accettare Come valide e che compromettono il risultato finale del lavoro minando il rapporto di fiducia necessario a rendere possibile l’impiego. Capita a volte, però che il dipendente subisca accuse ingiuste e si trovi a rischiare il licenziamento senza validi motivi. Ecco Come difendersi al meglio in queste circostanze e Come agire per evitare di subire la situazione senza possibilità di riscatto. Indagini ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno dei motivi per cui è ammesso il licenziamento per giusta causa è l’assenteismo del dipendente. La mancata presenza del dipendente può essere determinata da motivi familiari, personali e sociali e le cause sono tutte previste e regolamentate dalla legge. Il problema sorge quando una falsa dichiarazione del lavoratore nasconde in realtà motivazioni che il datore dinon può accettarevalide e che compromettono il risultato finale delminando il rapporto di fiducia necessario a rendere possibile l’impiego. Capita a volte, però che il dipendente subisca accuse ingiuste e si trovi a rischiare il licenziamento senza validi motivi. Eccoal meglio in queste circostanze eagire per evitare di subire la situazione senza possibilità di riscatto. Indagini ...

