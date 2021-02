Colpo di scena di Francesco Facchinetti | dopo 10 anni tornano insieme

Leggi su kronic

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il figlio di Roby dei Pooh,, fa esplodere unditornandodiversicon una persona(Getty), conosciuto in passato come “Dj”, è un cantante e conduttore televisivo italiano. Inizia la sua carriera come disk jockey, finché non viene notato da Claudio Cecchetto. Quest’ultimo, ascoltando la sigla del programma a cui partecipava, decise di proporgli di trasformarla in un vero e proprio pezzo. Nasce così “La canzone del capitano”, con la quale il figlio del tastierista dei Pooh ha spopolato. Nel 2003 infatti, è diventata un tormentone ed è rimasta in radio per tutta ...