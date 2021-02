Club Brugge | Mignolet nuovamente positivo al Covid-19 | aveva già contratto il virus ad ottobre

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non smette di essere perseguitato dal-19 Simon. Attraverso una nota ufficiale, ilha infatti annunciato che il portiere è risultatoinsieme al compagno di squadra Charles De Ketelaere. Fin qui nulla di strano se non fosse chegiàilin autunno, dovendo saltare il match di Champions League contro lo Zenit. Per lui si tratta dunque della seconda positività in pochi mesi. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Club Brugge

Infobetting

... dell'Ajax sul campo del Lille, dell'Olimpiakos sul PSV ma anche dai pareggi tra Leicester e Slavia Praga, tra Benfica e Arsenal sul neutro dell'Olimpico di Roma, tra Dinamo Kiev e. ...2 - 0)- Dynamo Kiev: ore 21.00 (and. 1 - 1) Dinamo Zagabria - Krasnodar: ore 21.00 (and. 3 - 2) Leicester - Slavia Praga: ore 21.00 (and. 0 - 0) Leverkusen - Young Boys: ore 21.00 (and. ...Un vero e proprio incubo Covid per il Club Brugge e per Simon Mignolet, portiere della società belga. Come annunciato via social con una nota ufficiale apparsa anche sul sito, l’estremo difensore è ri ...Calciomercato Milan: secondo il The Sun, i rossoneri hanno messo gli occhi su un difensore del Brugge sul quale c'è interesse dalla Premier ...