Clamoroso | sospesa la diretta live del GFVIP | il motivo della decisione

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con un tweet comparso poco primamezzanotte del 23 febbraio la produzione ha annunciato la sospensionedel, ufficialmente per motivi tecnici in realtà dietro c’è ben altro. I dettagli I fan e gli appassionati delstamattina, 24 febbraio, si sono svegliati con una brutta sorpresa. Ilh24 dalle Casa di Cinecittà è sparito. Ad annunciarlo è lo stesso Grande Fratello con un tweet comparso sul proprio account ufficiale., il tweet che annuncia la sospensione del“A causa di interventi tecnici programmati – si legge sul popolare social network – il collegamento con la Casa non sarà disponibile” A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non ...

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso sospesa

Ck12 Giornale

Oltre allo spettacologenerato dall'Etna, a seguito delle esplosioni e dalle fontane di lava dal Cratere di Sud -... la cui operatività è stata. Pioggia di lapilli su Catania Su gran ...E si va avanti da quasi otto anni con i commissariamenti e la democrazia. L'ultimo rinvio, ... otto anni fa " e che finì in unpasticcio. La nuova legislatura dell'Ars ci mise del suo.La produzione ha annunciato la sospensione della diretta live del GFVip, ufficialmente per motivi tecnici in realtà dietro c'è altro ...Riaprono le scuole in Puglia. Come se non bastasse, a caos si aggiunge caos. Il Tar poco fa ha sospeso l’ordinanza del governatore Emiliano che puntava a far tornare tutti a una Didattica Digitale Int ...