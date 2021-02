Cina | tribunale impone risarcimento all’ex moglie per i lavori domestici svolti durante il matrimonio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sentenza storica in: undivorzista di Pechino ha ordinato a un uomo di risarcire laper iil periodo in cui la coppia è stata sposata. La donna riceverà 50.000 yuan (circa 6.300 euro), per cinque anni di lavoro non retribuito. La sentenza arriva dopo l’introduzione da parte delladel nuovo codice civile. Ilè durato cinque anni. La coppia, infatti, si è sposata nel 2015 e, secondo i documenti del, l’uomo ha chiesto il divorzio lo scorso anno. Una decisione però non condivisa dalla donna che, solo in seguito, ha accettato, chiedendo però uneconomico. La motivazione? Il marito non si sarebbe mai assunto ...

In una causa di divorzio un tribunale di Pechino ha ordinato a un uomo di liquidare il lavoro domestico svolto dalla ex moglie durante il matrimonio. Una parte dei commenti ha espresso soddisfazione perché per la prima volta viene riconosciuto in Cina il valore del lavoro domestico. Un tribunale divorzista di Pechino ha ordinato a un uomo di risarcire la ex moglie per i lavori domestici svolti durante il matrimonio. La donna riceverà 50mila yuan (circa 6300 euro) per cinque anni. Il giudice di Pechino, citando il nuovo codice, ha sancito che l'ex marito Chen deve versare alla signora Wang un compenso per la cura della casa durante la convivenza. La donna infatti ha provato che durante il matrimonio si è occupata principalmente delle faccende domestiche e della cura del figlio.