Ciclismo | Jonas Rickaert e Gianni Vermeersch ricevono il via libera per lasciare gli Emirati Arabi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie per, i due corridori dell’Alpecin-Fenix che non erano tornati a casa dagliieri, insieme al resto della squadra, poiché entrati in contatto con il membro dello staff positivito al covid che ha costretto il loro sodalizio a ritirarsi in massa dall’UAE Tour. Stante quanto comunicato da Sporza, infatti, i due atleti sono risultati negativi al tampone e potranno quindila nazione mediorientale nelle prossime ore. Può, dunque, tirare un grandissimo sospiro di sollievo l’Alpecin-Fenix, la quale sembra aver evitato il peggio e potrà riavere, a breve, anche due dei migliori gregari di capitan Mathieu van der Poel. E’ bene ricordare, infatti, che proprioera stato autore di una ...

Buone notizie per Jonas Rickaert e Gianni Vermeersch, i due corridori dell'Alpecin-Fenix che non erano tornati a casa dagli Emirati Arabi ieri, insieme al resto della squadra, poiché entrati in contat ...