Ciclismo | Evenepoel | “Vorrei essere pronto per il Giro 2021 e scoprire la famosa atmosfera”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ho ripreso la bici e gli allenamenti, il mio sogno èper il. Purtroppo non ho potuto partecipare lo scorso anno per l’incidente al Lombardia. Il percorso di quest’anno mi sembra davvero bello e difficile,l’della Corsa Rosa e i famosi tifosi italiani: tenete duro, ci vediamo presto“. Questo il videomessaggio di Remco, corridore belga classe 2000 della Deceuninck-QuickStep, durante la presentazione deld’Italia. SportFace.

sportface2016 : #Ciclismo, le parole di Remco #Evenpoel alla presentazione del #Giro d'Italia 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Evenepoel

Con il nostro Vincenzo Nibali - a caccia del terzo sigillo - ci saranno il colombiano Egan Bernal (all'esordio), il belga Remco, lo spagnolo Mikel Landa , i francesi Romain Bardet e ...Ma anche il fenomeno belga Remco, i francesi Thibaut Pinot e Romain Bardet, lo spagnolo Mikel Landa, il nostro Giulio Ciccone. Nomi altisonanti come quelli di Peter Sagan e Elia Viviani, ...Presentata l'edizione numero 104 del Giro d'Italia in programma dall'8 al 30 maggio. Sono 21 le tappe previste. Già note le prime tre frazioni, che si disputeranno in Piemonte: la corsa prenderà infat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE ANTICIPAZIONI SUL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2021 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL'UAE TOUR 15.45 Tutti gli appassionati di ciclismo sono curiosi d ...