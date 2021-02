“Ciccia, in tv non si può!”. E Barbara D’Urso blocca subito Taylor Mega. “Ci ho provato…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuova puntata incandescente di ‘Pomeriggio 5’. E ancora una volta Barbara D’Urso è stata costretta a bloccare un’ospite che era abbastanza indisciplinata. Non è la prima volta che Barbarella decida di riprendere in diretta coloro che invita in studio e stavolta ha dovuto farlo nuovamente. Il tutto è accaduto nella seconda parte della trasmissione, quando tocca argomenti sicuramente più leggeri, non di cronaca, con diversi personaggi noti. Ed ha rievocato un tema già toccato. In particolare si è parlato dei vip che si trovano all’estero nonostante le restrizioni anti-coronavirus. E mentre si è collegata con una di queste, che si è recata nella città di Dubai, l’ospite ha provato a fare una cosa che non poteva però essere fatta. Barbara D’Urso, intuendo che si stesse consumando una irregolarità, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuova puntata incandescente di ‘Pomeriggio 5’. E ancora una voltaè stata costretta are un’ospite che era abbastanza indisciplinata. Non è la prima volta che Barbarella decida di riprendere in diretta coloro che invita in studio e stavolta ha dovuto farlo nuovamente. Il tutto è accaduto nella seconda parte della trasmissione, quando tocca argomenti sicuramente più leggeri, non di cronaca, con diversi personaggi noti. Ed ha rievocato un tema già toccato. In particolare si è parlato dei vip che si trovano all’estero nonostante le restrizioni anti-coronavirus. E mentre si è collegata con una di queste, che si è recata nella città di Dubai, l’ospite ha provato a fare una cosa che non poteva però essere fatta., intuendo che si stesse consumando una irregolarità, ha ...

