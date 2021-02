Choc nella politica italiana | trovato morto nel suo appartamento | “Ipotesi suicidio | ucciso da un colpo di pistola”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà, è statosua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi undi. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica. Antonio Catricalà (Catanzaro, 7 febbraio 1952 – Roma, 24 febbraio 2021) è stato un avvocato, magistrato, dirigente pubblico e politico italiano. Avvocato cassazionista, è stato magistrato del Consiglio di Stato della Repubblica, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario dello stesso, Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico. ...

Le sue condizioni sono definite 'da moderate a critiche' - L'INCIDENTE - L'incidente è avvenutocontea Rancho Palos Verdes, a sud di Santa Monica, di mattina presto. La dinamica non è ancora ...Tra fratture esposte a tibia e perone, una placcatibia, viti e pernicaviglia e nel piede. Questo è quanto affermato da Anish Mahajan, Chief Medical Officer e CEO ad interim del Harbor - ...Ci sono operai della Bergamasca che possono tornare a dormire sonni tranquilli. Avete presente lo Scaldasonno, quello a cui tanti non sanno rinunciare prima di infilarsi sotto le coperte? Ecco, lo pro ...L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel ...