Choc nel mondo della politica e della Finanza: Antonio Catricalà si è suicidato. Aveva 69 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia che stamane ha letteralmente gettato nello sconforto il mondo della politica e della Finanza, ma non solo. Intorno alle 9.30, per motivi ancora da appurare, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – ed ex Garante dell’Antitrust – Antonio Catricalà, si sarebbe suicidato sul terrazzo della sua casa romana dei Parioli, sparandosi con una Smith & Wesson calibro 38. Un gesto terribile, quello del 69enne, denunciato dalla moglie, che in quel momento si trovava in casa. In Senato un minuto di silenzio dopo l’annuncio dato dalla Casellati Come dicevamo, la drammatica notizia ha immediatamente fatto il giro delle agenzie di stampa, destando profondo dolore. A Palazzo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia che stamane ha letteralmente gettato nello sconforto il, ma non solo. Intorno alle 9.30, per motivi ancora da appurare, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – ed ex Garante dell’Antitrust –, si sarebbesul terrazzosua casa romana dei Parioli, sparandosi con una Smith & Wesson calibro 38. Un gesto terribile, quello del 69enne, denunciato dalla moglie, che in quel momento si trovava in casa. In Senato un minuto di silenzio dopo l’annuncio dato dalla Casellati Come dicevamo, la drammatica notizia ha immediatamente fatto il giro delle agenzie di stampa, destando profondo dolore. A Palazzo ...

