Chiusura al traffico del Ponte di Ariccia sempre più vicina: si lavora alla viabilità alternativa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina la Chiusura al traffico del Ponte monumentale di Ariccia. I necessari lavori di consolidamento della struttura non sono più rinviabili e va tracciata una viabilità alternativa che non crei disagi ai cittadini. Da quanto si apprende, pur mancando al momento una data di inizio lavori “ufficiale”, i lavori sarebbero imminenti. «Il confronto con Anas e Astral ha portato a individuare le strade sulle quali intervenire. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico tra Astral e gli uffici comunali di Albano per la programmazione dei lavori di rifacimento del manto stradale su via della Selvotta e via Miralago. A seguire Anas interverrà su via Risorgimento e via Massimo D’Azeglio», fa sapere a tal proposito il Sindaco di Albano Borelli. Ponte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avlaaldelmonumentale di. I necessari lavori di consolidamento della struttura non sono più rinviabili e va tracciata unache non crei disagi ai cittadini. Da quanto si apprende, pur mancando al momento una data di inizio lavori “ufficiale”, i lavori sarebbero imminenti. «Il confronto con Anas e Astral ha portato a individuare le strade sulle quali intervenire. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico tra Astral e gli uffici comunali di Albano per la programmazione dei lavori di rifacimento del manto stradale su via della Selvotta e via Miralago. A seguire Anas interverrà su via Risorgimento e via Massimo D’Azeglio», fa sapere a tal proposito il Sindaco di Albano Borelli....

