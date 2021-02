Chiara Nasti sexy sui social | Zaniolo non resiste e commenta FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ormai non ci sono più dubbi, è nata una nuova coppia. Dopo i tatuaggi, con tanto di “fuga” da Roma a Napoli,e Nicolòsono usciti allo scoperto. La bella influencer partenopea ha fatto girare la testa al talento della società capitolina. Sul proprio profilo Instagram,ha pubblicato tre(vedi sotto) nelle quali si evince tutta la sua bellezza e il giovane calciatore della Roma non ha resistito nelrle. “Troppo bella“, ha scrittoaccompagnando il tutto con un cuore trafitto. Proprio come il suo che adesso appartiene alla bella napoletana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.