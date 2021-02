Chi è Vittoria Ceretti? La modella sarà ospite al Festival di Sanremo [FOTO] (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Festival di Sanremo le novità non finiscono mai. E dopo aver annunciato l’assenza di Naomi Campbell, per cui moltissimi telespettatori si sono molto dispiaciuti, Amadeus ha deciso di farsi perdonare da tutto il pubblico trovando delle degne sostitute. E tra gli ultimi nomi fatti dal conduttore pare esserci anche quello della famosissima top model … L'articolo Chi è Vittoria Ceretti? La modella sarà ospite al Festival di Sanremo FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aldile novità non finiscono mai. E dopo aver annunciato l’assenza di Naomi Campbell, per cui moltissimi telespettatori si sono molto dispiaciuti, Amadeus ha deciso di farsi perdonare da tutto il pubblico trovando delle degne sostitute. E tra gli ultimi nomi fatti dal conduttore pare esserci anche quello della famosissima top model … L'articolo Chi è? Laaldiproviene da Velvet Gossip.

