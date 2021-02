Chi è Tancredi di Amici 20: Biografia, Età, Instagram e Las Vegas (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di Amici 20 vincendo la sfida con Evandro. Tancredi ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Las Vegas è in vetta alle classifiche delle radio Chi è Tancredi? Nome: Tancredi Cantù Rajnoldi Nome d’Arte: Tancredi Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul suo corpo Profilo Instagram ufficiale: @tancred.i Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021), all’anagrafeCantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di20 vincendo la sfida con Evandro.ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Lasè in vetta alle classifiche delle radio Chi è? Nome:Cantù Rajnoldi Nome d’Arte:Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul suo corpo Profiloufficiale: @tancred.i Seguici sul nostro profiloufficiale: ...

stellamarina2 : @AmiciUfficiale @rtl1025 @RadioZetaOf @RadioItalia @RDS_official Non ho capito se votano i dj o gli ascoltatori ma… - vice542 : 'Madonne dell'incoronete' (cit.Lino Banfi) Chi osa riferirlo a #ziliani #pistocchi #tancredi #tamburini… - iamxrob : Chi va al serale per me (aggiornato) Ballo: Giulia, Sam, Ale, Tommi e a malincuore Rosa Canto: Sangio, Enula, Aka,… - animastonata : RT @misonopersoe: Tra tancredi e sangio non so chi è più bravo #Amici20 - la_ribee : RT @misonopersoe: Tra tancredi e sangio non so chi è più bravo #Amici20 -