Chi è Nicola Carraro: vita privata e carriera del marito di Mara Venier (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Chi è Nicola Carraro, il noto produttore cinematografico ed editore italiano. Famoso al grande pubblico anche per essere l’attuale marito della regina di Rai1 Mara Venier. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. >> Mara Venier, ignobile fake news sul marito morto: lo sfogo della conduttrice e la reazione di Nicola Chi è Nicola Carraro Nicola Carraro nasce a Milano il primo febbraio del 1942. E’ figlio di una importante famiglia lombarda. Infatti suo nonno materno era niente meno che Angelo Rizzoli, fondatore della famosissima casa editrice. Con la strada già spianata Nicola inizia a lavorare nell’azienda di famiglia nel 1961 dopo aver ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Chi è, il noto produttore cinematografico ed editore italiano. Famoso al grande pubblico anche per essere l’attualedella regina di Rai1. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. >>, ignobile fake news sulmorto: lo sfogo della conduttrice e la reazione diChi ènasce a Milano il primo febbraio del 1942. E’ figlio di una importante famiglia lombarda. Infatti suo nonno materno era niente meno che Angelo Rizzoli, fondatore della famosissima casa editrice. Con la strada già spianatainizia a lavorare nell’azienda di famiglia nel 1961 dopo aver ...

Radio1Rai : #FiduciaDraghi ???'Ci sono alcune parole positive, ma non ho sentito un discorso che si rivolge a chi sta perdendo i… - Nicola_Bressi : La regione spagnola della Galizia prevede multe salate per chi rifiuta di vaccinarsi contro il #COVID. In questo mo… - Th_Dm4570 : @VisonaNicola @AllanKafka @GabCAAD3 @igolmar @JacopoPellegr10 Non mi interessa Nicola. Io posso pagare per il servi… - nicola_arte2 : @caotica1989 Chi si basa sul bello ha una visione della vita troppo superficiale per essere considerata - EmanuelaSica : Ti stai sbagliando, chi hai visto non è, non è Nicola #Zingaretti se c’era la #Durso poi, non non può essere Lui!!!… -