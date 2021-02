Chi è? L’uomo afroamericano che ha cambiato (in meglio) la storia del mondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato primo in moltissime cose ma di certo è stato non è stato il primo afroamericano a fare la storia: il suo contributo però è stato importantissimo. Nel primo libro scritto in merito alla sua storia personale (e quindi a quella della sua famiglia), ha raccontato che sua madre era bianca come il latte e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato primo in moltissime cose ma di certo è stato non è stato il primoa fare la: il suo contributo però è stato importantissimo. Nel primo libro scritto in merito alla suapersonale (e quindi a quella della sua famiglia), ha raccontato che sua madre era bianca come il latte e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

peppeprovenzano : Borges dice che “qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà d'un solo momento: quello in c… - ilcormorano : @OGiannino @Fen_church E' la tua opinione!Dipende da chi ospita,i gatti non sono ospiti facili, bisogna che l'uomo… - keepfaithbaby : RT @SottonaperTXT: chi è che non si innamorerebbe di Jin? È la perfezione fatta persona, un uomo divertente, bello, elegante, un posto sicu… - daiiissyu : RT @SottonaperTXT: chi è che non si innamorerebbe di Jin? È la perfezione fatta persona, un uomo divertente, bello, elegante, un posto sicu… - erprofeta2 : @COSMICTAEGYU Non so chi sia ma se lo vedi minimo 1)ti fa passare l'lgbt o come è di moda chiamarlo adesso 2)ti r… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi L’uomo Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche