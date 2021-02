Chi è Jamal Musiala, il baby talento del Bayern Monaco che ha incantato all’Olimpico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamal Musiala è il nuovo talento del calcio europeo ed è considerato un calciatore in grado di diventare un campione nei prossimi anni. L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco ha lanciato il giocatore inglese di cittadinanza tedesca nel calcio che conta, il calciatore classe 2003 ha raddoppiato al 24? con un’ottima azione. Nel complesso la sua prestazione è stata molto importante, tanto da aver attirato già l’attenzione di tanti club disposti a fare follie. Il club tedesco ha però intenzione di blindarlo con l’obiettivo di rinnovare il contratto il più a lungo possibile. Chi è Jamal Musiala Foto di Maurizio Brambatti / AnsaJamal Musiala è un calciatore inglese con cittadinanza tedesca. Si tratta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è il nuovodel calcio europeo ed è considerato un calciatore in grado di diventare un campione nei prossimi anni. L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio eha lanciato il giocatore inglese di cittadinanza tedesca nel calcio che conta, il calciatore classe 2003 ha raddoppiato al 24? con un’ottima azione. Nel complesso la sua prestazione è stata molto importante, tanto da aver attirato già l’attenzione di tanti club disposti a fare follie. Il club tedesco ha però intenzione di blindarlo con l’obiettivo di rinnovare il contratto il più a lungo possibile. Chi èFoto di Maurizio Brambatti / Ansaè un calciatore inglese con cittadinanza tedesca. Si tratta di ...

