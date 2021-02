Chi è Gio Evan, Big del Festival di Sanremo 2021, età, biografia e grandi successi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cenni biografici su Gio Evan, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Gio Evan è ufficialmente un “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sullo scrittore e cantante. biografia e curiosità su Gio Evan Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Evani Giancaspro, è nato a Molfetta, il 21 aprile 1988. All’età di vent’anni, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cenni biografici su Gio, “Big” del “di”. Gioè ufficialmente un “Big” del “di”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sullo scrittore e cantante.e curiosità su GioGio, all’anagrafe Giovannii Giancaspro, è nato a Molfetta, il 21 aprile 1988. All’età di vent’anni, L'articolo NewNotizie.it.

Gio_r_gi : RT @fuoridallhype_: “Chi vincerà questo gf?” “Tommy, è amatissimo, come vedo anche dagli hashtag (...). Penso sia un concorrente incredibi… - brigitte_gio : @sognideltempo Vorrei capire per chi, essendo che hanno raccomandato di non uscire di casa. - beretta_gio : RT @nicolafavrin: La #Meloni sa che il 99% di chi la chiama 'pesciarola' non è 'radical chic caviale e champagne a Capalbio' ma gente norma… - Gio_r_gi : RT @sheiswonderland: Chissà se in confessionale hanno anche cazziato altri in passato dopo aver detto frasi omofobe o aver dato del “malato… - AskFrancesca : @Gio_Ebasta Io non sopporto i programmi come masterchef perchè snaturano proprio l'idea del lavoro che c'è dietro a… -