Chi è Biagio Di Maro Uomini e Donne Over 2021: Biografia, Età, Lavoro e Instagram (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Biagio, all’anagrafe Biagio Di Maro è un cavaliere della nuova edizione di Uomini e Donne Over 2020 dove ha frequentato Maria Tona, Gemma Galgani e Sabina Ricci. Attualmente esce con Angela e vorrebbe l’esclusiva con la donna che però non si sente ancora di concederla. Chi è Biagio Di Maro Nome: Biagio Di Maro Data di nascita: 1967 Età: 53 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Escavatorista Luogo di nascita: Napoli Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazioni non disponibile Tatuaggi: Biagio ha una croce tatuata sulla mano Profilo Instagram ufficiale: @Biagio10diMaro Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021), all’anagrafeDiè un cavaliere della nuova edizione di2020 dove ha frequentato Maria Tona, Gemma Galgani e Sabina Ricci. Attualmente esce con Angela e vorrebbe l’esclusiva con la donna che però non si sente ancora di concederla. Chi èDiNome:DiData di nascita: 1967 Età: 53 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Escavatorista Luogo di nascita: Napoli Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazioni non disponibile Tatuaggi:ha una croce tatuata sulla mano Profiloufficiale: @10diSeguici sul nostro profilo ...

Marylulu97 : Biagio ma chi te se piglia #uominiedonne - sfikifiki : Ancora biagio che vuole parlare per stare al centro ma chi ti caga vattene #uominiedonne - Biagio_Farbia : @MustErminea Vicino casa mia. Concordo. Non vedo l'ora. Chi ti manca avrà perso un'occasione da prendere al volo. - cb7615 : @cisko7311 @stasi_biagio chi è Katiusha ??? - Geisha40558567 : @domenicaamara Biagio Izzo ha una lunga gavetta alle spalle.. faceva cabaret un po’ in giro feste di piazza reti pr… -