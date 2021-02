Che rumori si sentono su Marte? Ecco l’audio dei suoni registrati sul Pianeta rosso dal rover della Nasa – Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il rover Perseverance della Nasa ha registrato e inviato sulla Terra i primi suoni catturati subito dopo l’atterraggio su Marte. Nell’audio rilasciato dall’agenzia spaziale statunitense si distingue con chiarezza un flebile soffio di vento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IlPerseveranceha registrato e inviato sulla Terra i primicatturati subito dopo l’atterraggio su. Nelrilasciato dall’agenzia spaziale statunitense si distingue con chiarezza un flebile soffio di vento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

