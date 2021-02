Che Dio ci aiuti 6, trama nona puntata 25 febbraio: una sconcertante verità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda questa sera 25 febbraio, vedrà al centro delle vicende il rapporto tra Suor Angela e suo padre Erasmo. La religiosa, come rivelano le anticipazioni relative a questo episodio, apprenderà una sconcertante verità che rischierà di incrinare nuovamente e forse definitivamente il rapporto con suo padre Primo. Nel frattempo, quest'ultimo dovrà essere sottoposto ad un intervento ai reni e l'unica speranza sembrerà essere Erasmo, il quale, però, non sembrerà disposto a sottoporsi ai test di compatibilità. Intanto, Azzurra vorrebbe che Monica adottasse Penny, ma lei si ritroverà a doversi occupare di Edo, il figlio del suo ex. Infine, Niko affronterà un nuovo caso ed Azzurra non vorrà confessare il suo peccato suor Costanza. Che Dio ci ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladi Che Dio ci6 in onda questa sera 25, vedrà al centro delle vicende il rapporto tra Suor Angela e suo padre Erasmo. La religiosa, come rivelano le anticipazioni relative a questo episodio, apprenderà unache rischierà di incrinare nuovamente e forse definitivamente il rapporto con suo padre Primo. Nel frattempo, quest'ultimo dovrà essere sottoposto ad un intervento ai reni e l'unica speranza sembrerà essere Erasmo, il quale, però, non sembrerà disposto a sottoporsi ai test di compatibilità. Intanto, Azzurra vorrebbe che Monica adottasse Penny, ma lei si ritroverà a doversi occupare di Edo, il figlio del suo ex. Infine, Niko affronterà un nuovo caso ed Azzurra non vorrà confessare il suo peccato suor Costanza. Che Dio ci ...

