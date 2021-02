Champions League | le formazioni ufficiali di Atalanta - Real Madrid

SkySport : ?? GIROUD, ROVESCIATA DA URLO?? ?? Il francese decide la sfida con l'Atletico ??? GLI HL ?? - SkySport : ? Errore di Musacchio, #Lewandowski non perdona ?? Il Bayern Monaco sblocca il risultato dopo 9' ??? GLI HL ??… - Eurosport_IT : Ignorato l'appello dell'ATS di Bergamo ???????? #UCL | #AtalantaRealMadrid - valengino67 : Tobias Stieler, come si fa a far arbitrare questo Signore un ottavo di finale di Champions League, vergognoso!!! - PeterSteinegger : RT @valerionicastro: La Champions League, una bella competizione arbitrata un po' a caso. #AtalantaRealMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Commenta per primo Simon Kjaer osserverà un turno di riposo in Europa, questa la scelta di Stefano Pioli. L'obiettivo è avere il difensore danese al top della forma nello spareggiodi domenica prossima all'Olimpico.Andrà in scena dalle 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo l'andata degli ottavi di finale ditra Atalanta e Real Madrid. "Una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha scritto la storia della calcio": così il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha descritto la ...Assembramento di tifosi davanti al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, tra Atalanta e Real Madrid.1 Non solo Atalanta-Real Madrid, in questo mercoledì di Champions League si gioca anche l’ultimo match in programma per l’andata degli ottavi di finale: alle 21 si affrontano Borussia Monchengladbach ...