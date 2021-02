Champions League | espulsione Freuler batte record di Montolivo News

OptaPaolo : 16:57 - L'espulsione ricevuta da Remo #Freuler (dopo 16 minuti e 57 secondi) è la più rapida ricevuta da una squadr… - SkySport : ?? GIROUD, ROVESCIATA DA URLO?? ?? Il francese decide la sfida con l'Atletico ??? GLI HL ?? - SkySport : ? Errore di Musacchio, #Lewandowski non perdona ?? Il Bayern Monaco sblocca il risultato dopo 9' ??? GLI HL ??… - astr0jjk : Se mi devo incazzare stasera per colpa della champions league - chrgdn : Sei imbarazzante @RickyTrevisani, le telecronache tifoso in Champions League hanno stufato -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sky Sport

BERGAMO - Atalanta e Real Madrid si affrontano negli ottavi di finale di. Nel primo tempo della gara di andata a Bergamo, la formazione guidata da Gasperini è rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione rimediata da Freuler al 17' minuto di gioco: ...Servirà un'impresa alla Lube per ribaltare la sconfitta (1 - 3) contro i polacchi del Kedzierzyn Kozie, corsari all'EuroSuole Forum ...7 Non solo Atalanta-Real Madrid, in questo mercoledì di Champions League si gioca anche l’ultimo match in programma per l’andata degli ottavi di finale: alle 21 si affrontano Borussia Monchengladbach ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In ...