Champions League | centinaia di tifosi Atalanta fuori dallo stadio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Idell’non rinunciano a supportare la propria squadra del cuore, nonostante le restrizioni anti-Covid. A quattro ore dall’inizio dell’ottavo di andata dellacontro il Real Madrid, circa 200nerazzurri si sono radunati nei pressi del Gewiss Stadium per una manifestazione non autorizzata. Fatto che arriva dopo le numerose raccomandazioni di essere “vicini alla squadra ma davanti alla tv” arrivata in mattinata con una lettera a L’Eco di Bergamo da parte del direttore dell’Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo, Massimo Giupponi. I sostenitori nerazzurri, tra cori, bandiere e striscioni, si sono concentrati al Baretto di viale Giulio Cesare, di fronte alla Tribuna Rinascimento, abituale luogo di ritrovo della tifoseria organizzata. La stessa società, ...