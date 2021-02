Champions League | Atalanta - Real Madrid 0 - 1 | Mendy sblocca il risultato all' 85'

OptaPaolo : 2 - Era dalla Champions League 2002/03 (semifinale contro l’Inter) che il #Milan non superava un turno ad eliminazi… - caterinabalivo : Peccato Napoli! Mi dispiace tantissimo per l'uscita dall'Europa League, ma almeno si è visto un segnale di ripresa!… - tuttosport : #Modric, scambio di maglia con oratorio di #Bergamo - DOcastaldo : RT @CalcioFinanza: La #UEFA studia la finale di #ChampionsLeague a New York - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Modric, scambio di maglia con oratorio di #Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Corriere dello Sport.it

Temibile anche l'Ajax, estromessa dalladall'Atalanta. Le speranze si chiamano Molde , ... Le qualificate al prossimo turno di EuropaAjax (OLA), Arsenal (ING), Dinamo Zagabria (CRO), ...L'interminabile telenovela riguardante la sfida tra Juventus e Napoli (non disputata lo scorso 4 ottobre) è finalmente giunta al termine. Dopo la fine dello 'zig - zag' tra, Europae Coppa Italia, è stata trovata una possibile data in cui poter giocare questa partita: parliamo del 17 marzo. L'eliminazione dall'Europa del Napoli ad opera del ...Finalmente ci siamo. infatti, la Lega può decidere di far disputare la partita proprio in quella data, anche perché la Juve non sarà impegnata in Champions League in quel frangente. Juventus Napoli, c ...Commenta per primo Mino Raiola è una vecchia volpe del mercato e non ha alcuna fretta di far firmare a Gigio Donnarumma il rinnovo del suo contratto. Il portiere è sempre più decisivo per questo Milan ...