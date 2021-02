Champions League | Atalanta-Real Madrid 0-1 | Dea beffata nel finale | Mendy regala la vittoria ai Blancos all’86°

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilbatte l'e conquista laal "Gewiss Stadium".Inizia in salita la sfida dell'contro il, andata in scena questa sera al "Gewiss Stadium" e valida per l'andata degli ottavi didi. Al 17° del primo tempo, il centrocampista nerazzurro, Freuler, viene espulso con rosso diretto per un fallo che l’arbitro considera da ultimo uomo. Altra tegola al 30’ quando, Zapata, si fa male ed è costretto a lasciare anzitempo il campo. La Dea prova a limitare la foga del, ma vieneall'86° con un gol dichelaal ...

Andrà in scena dalle 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo l'andata degli ottavi di finale ditra Atalanta e Real Madrid. "Una squadra di provincia che ne affronta un'altra che ha ...GLADBACH - MANCHESTER CITY 0 - 2 29' B. Silva, 65' Gabriel Jesus GLADBACH (3 - 5 - 2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer (73' Lazaro), Neuhaus, Kramer, Hofmann (87' Wolf), Bensebaini; Stindl (...Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1. E’ Mendy nel finale di gara a portare in vantaggio i Blancos. “Il Real Madrid è la squadra più titolata al mondo, la società con più introiti e più blasone.E’ terminato da pochi minuti il match tra Atalanta e Real Madrid, valido per l’andata degli Ottavi di Champions League. Sfida subito in salita per la ‘Dea’ per l’espulsione di Remo Freuler dopo poco ...