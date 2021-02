Champions League | Atalanta | è la notte magica della sfida al Real Madrid

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bergamo è in fermento. E non può che essere così dal punto di vista sportivo. L’di Gian Piero Gasperini, alla seconda partecipazione in, affronta negli ottavi di finale – e per la prima volta nella propria storia – il. Sarà lotta fino all’ultimo È la regina assolutail. Tredici volte vincitoremassima competizione europea per club. Gasperini, come ricordato da entrambi gli allenatori nelle conferenze stampavigilia, condivide con Zinedine Zidane un passato alla Juventus. L’uno alla guidaformazione Primavera, l’altro come calciatoreprima squadra, prima agli ordini di Marcello Lippi, poi di Carlo ...